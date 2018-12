CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ PARATICI MENDES / La Juventus continua a pensare a James Rodriguez.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il colombiano è da tempo nei radar di mercato dei bianconeri e la sua situazione, con il prestito alche finirà a giugno e un ritorno alche appare soltanto temporaneo, può essere sfruttata. Lo sa bene il ds juventino, che come riporta 'Tuttosport' avrà l'occasione a, durante i Globe Soccer Awards del 2 e 3 gennaio, di incontrare Jorgee Giovanni, agenti del giocatore, per parlare del suo futuro e mettere le basi per una trattativa da concludere in estate.