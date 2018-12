Calciomercato Parma, prende quota Matri

CALCIOMERCATO PARMA MATRI SASSUOLO / Il Parma è alla ricerca di un vice-Inglese per la seconda metà della stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come spiegato dal 'Corriere dello Sport', i gialloblu' pensano a, in scadenza di contratto con ile alla ricerca di una nuova destinazione, con Ceravolo dato come possibile partente (lo cercano diverse squadre in Serie B). I neroverdi potrebbero effettivamente acconsentire alla cessione.