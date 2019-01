SERIE A DYBALA ICARDI HIGUAIN DZEKO INSIGNE JUVENTUS INTER MILAN ROMA NAPOLI/ Giro di boa per il campionato di Serie A, che ha archiviato nella giornata di sabato la 19esima giornata, con la Juventus saldamente in testa a 9 punti di vantaggio sul Napoli di Carlo Ancelotti. Sul gradino più basso del podio c'è l'Inter di Luciano Spalletti, in rilancio dopo la vittoria nel boxing day proprio contro gli azzurri. In ripresa invece Roma e Milan. I giallorossi, partiti in sordina, si trovano ora a 2 lunghezze dalla Lazio mentre i ragazzi di Gattuso ad una. Qual è lo stato attuale e il futuro delle stelle di queste squadre?

Calciomercato Juventus, il punto su Paulo Dybala

L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha cambiato il ruolo di Paulo Dybala. La Joya ha ridotto considerevolmente i suoi numeri ma resta un elemento fondamentale a disposizione di Massimiliano Allegri. In ottica calciomercato, l'argentino è stato in questi mesi più volte accostato a molti top club del calcio europeo, ultimo in ordine cronologico l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. L'ex Palermo però, non dovrebbe lasciare Torino, salvo offerte monstre. La sua età e il valore sempre crescente del cartellino ne fanno un tesoro inestimabile per la Juventus che punta su di lui per la rosa del presente e del futuro.

Calciomercato Inter, Icardi: Wanda scuote l'ambiente

Fra i bomber in evidenza in questa prima parte di stagione c'è sicuramente Mauro Icardi, capitano dell'Inter e simbolo del nuovo corso nerazzurro. Il centravanti, anch'egli argentino, ha dimostrato tutto il suo valore anche in Champions League dove, nonostante la qualificazione mancata, ha messo a segno 4 reti, fra cui una al Barcellona di Leo Messi nella sfida di San Siro. Restano però alcuni dubbi per l'estate, dopo le parole di Wanda Nara nelle ultime settimane. L'agente di Maurito vorrebbe rinnovare con l'Inter ma alle giuste cifre per un attaccante del suo calibro.

Al momento Icardi guadagna 4,5 milioni di euro annui.

Calciomercato Milan, Higuain e un gol scaccia critiche

Dopo un inizio confortante, il rigore e l'espulsione contro la Juventus hanno gettato Gonzalo Higuain in una spirale negativa dalla quale il Pipita è uscito soltanto pochi giorni fa, con il gol vittoria contro la SPAL e l'abbraccio, simbolico, con mister Gennaro Gattuso. Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse voci su un possibile addio di Higuain già a gennaio, con Maurizio Sarri e il suo Chelsea alla finestra, tutte fugate dal bomber Albiceleste dopo la rete. Discorso differente per giugno, quando il Milan sarà chiamato a versare i milioni restanti, 36, per riscattare Higuain dalla Juventus.

Calciomercato Roma, Dzeko: il tempo stringe e servono gol

Molto complicato invece, pronosticare il futuro di Edin Dzeko a Roma al termine della stagione. L'attaccante bosniaco non sta vivendo una grandissima stagione, soprattutto in Serie A dove le reti siglate sono soltanto 2. Il 17 marzo inoltre, il cigno di Sarajevo compirà 33 anni e potrebbe anche optare per una destinazione più tranquilla per terminare la sua carriera. Se dovesse restare invece, il suo contratto andrà in scadenza nel 2020 e lì ci sarebbe un altro snodo cruciale per il suo futuro: rinnovo o addio?

Calciomercato Napoli, Insigne al centro del progetto

La nuova posizione disegnata da Carlo Ancelotti per Lorenzo Insigne sta ottenendo i risultati sperati. Il Magnifico in questa stagione è già andato a segno 10 volte fra Serie A e Champions League, servendo inoltre 5 assist per i suoi compagni di squadra. Il classe 1991 è un elemento imprescindibile all'interno del progetto Napoli che punta a contendere lo Scudetto alla Juventus. Salvo sorprese infatti, Insigne non dovrebbe lasciare la città partenopea in estate, con l'intento di restare in azzurro a caccia di titoli.

