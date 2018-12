Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO TORINO LIVORNO BOGDAN / Protagonista incon la maglia del, per Lukapotrebbe esserci presto l'occasione di fare il salto di qualità. Sul difensore croato classe 1996 - come riportato da 'Tuttosport' - ci sarebbe, infatti, l'interesse del. Un profilo seguito con interessa dai Granata, soprattutto in vista dell'estate.