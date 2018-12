CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Sono tornate in auge le voci che danno Skriniar possibile partente, anzi 'sacrificato' dall'Inter - che lo valuta 7080 milioni - in estate per mettere in ordine i conti e autofinanziare parte del calciomercato in entrata. Il tutto considerate le difficoltà per il rinnovo del contratto.

Almeno mediaticamente, però, il classe '95 continua a manifestare l'intenzione di proseguire la sua avventura in nerazzurro. L'ultimo 'messaggio', pressoché un annuncio, in tal senso lo ha lasciato al termine della breve interista ai microfoni di 'Sky Sport': "Io sono contento dell'anno fatto nell', si può fare sempre meglio ma alla fine siamo tornati in. Peccato essere usciti subito, tuttavia per me rimane sempre una grande esperienza l'aver giocato questo torneo e aver giocato tutte queste partite in campionato. Il 2019? Sarà un altro anno che vivrò coi tifosi interisti".