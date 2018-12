JUVENTUS MARCELO RONALDO / Marcelo non cambia idea. Il terzino brasiliano ha deciso di lasciare il Real Madrid a fine stagione per riunirsi alla Juventus con l'amico Cristiano Ronaldo. Stando al portale 'Don Balon' il nazionale verdeoro avrebbe già messo in vendita la propria abitazione a Madrid e continuerà a spingere per lasciare i 'Blancos' la prossima estate, nonostante il parere contrario di Florentino Perez.

Il rapporto con il presidente merengue sarebbe ormai logoro, con Florentino che non si priverebbe comunque a cuor leggero del terzino numero 12. La Juventus potrebbe finanziare l'operazione grazie all'eventuale cessione di Alex Sandro, che ha recentemente rinnovato con i bianconeri. Il Real invece sostituirebbe Marcelo con Junior Firpo, laterale mancino attualmente in forza al Real Betis.

