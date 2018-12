BOLOGNA JUVENTUS INFORTUNIO SANTANDER / Grana Santander per il Bologna. Filippo Inzaghi rischia di perdere il suo bomber per il ritorno in campo dopo la sosta e precisamente per la gara degli ottavi di Coppa Italia del 12 gennaio contro la Juventus.

L'uruguaiano è stato costretto alla sostituzione nel primo tempo del match contro ildopo aver realizzato la rete del momentaneo 1-1, a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Nei prossimi giorni le condizioni di Santander verranno valutate nel dettaglio dallo staff medico felsineo.