Il Siviglia a caccia di una punta vista la sempre più probabile partenza di Muriel, con la Fiorentina pronta ad accogliere il colombiano dopo averlo strappato alla concorrenza del Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club andaluso secondo il quotidiano 'Marca' avrebbe individuato nell'attaccante giusto per sostituire Muriel, anche se sul messicano ci sarebbe anche la concorrenza dei cugini del. Il, proprietario del cartellino del 30enne attaccante, cederebbe il giocatore esclusivamente a titolo definitivo e non in prestito.