RONALDO JUVENTUS / La Juventus e gli obiettivi di squadra hanno la prioprità sui riconoscimenti personali. Parole e musica di Cristiano Ronaldo in un'intervista concessa al quotidiano 'Record' prima della chiusura del 2018: "Non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è conquistare dei trofei collettivi e aiutare la squadra a vincere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tutto il resto viene naturale - sottolinea 'CR7' - Non sempre il mio pensiero è quello di battere record, lavoro e mi alleno principalmente per aiutare il club a restare al massimo livello possibile. Il rendimento tecnico, tattico e fisico di tutte le squadre migliora, ogni volta è sempre più difficile vincere, così devo continuare a lavorare sempre più duramente per restare al top. Il? Il mio obiettivo nel 2019 è quello di restare a disposizione del Ct della Nazionale. Il caso? "E' una storia ripugnante, però ho la coscienza tranquilla è sono fiducioso che presto tutto sarà chiarito".