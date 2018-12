CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Dallo Sporting ha spiccato il volo verso il vertice del calcio mondiale, lì potrebbe anche chiudere la sua carriera: è lo stesso Cristiano Ronaldo a parlarne in un'intervista al quotidiano portoghese 'Record'.

L'attaccante dellaha parlato di quella che lui ha definito la squadra "del cuore" e si è soffermato anche sul ritorno di: "Sono contento di vederlo felice. È tornato nella casa in cui siamo cresciuti come giocatori e uomini, quindi so che sta bene". Inevitabile rispondere alla domanda su un possibile ritorno in futuro anche per lui: "Anche io tornerò un giorno? Vediamo, nel calcio non si sa mai" la risposta con il sorriso di Ronaldo.