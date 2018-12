CALCIOMERCATO INTER PERISIC / La cessione di Ivan Perisic da parte dell'Inter torna ad essere tema di attualità praticamente ad ogni finestra di calciomercato. Sembra sia così anche questa volta, nonostante appaia difficile ipotizzare un addio del croato alla squadra di Spalletti a stagione in corso. Eppure il 'Mirror' inserisce anche il nome del vice campione del mondo tra i possibili 10 colpi del mercato invernale.

Nonostante una prima parte di stagione non esaltante (appena due gol per lui) Perisic continua a far gola a diversi club stranieri:sono segnalate sulle sue tracce. La valutazione del calciatore da parte dell'Inter non è inferiore ai 50 milioni ma un'eventuale cessione immediata, nonostante il rendimento non all'altezza, è ipotesi remota. Diverso il discorso a fine stagione quando con un'offerta all'altezza, soprattutto sedovesse confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite, l'addio del croato potrebbe essere un'opzione percorribile.