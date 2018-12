CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Da tempo si parla di un forte interessamento del Paris Saint-Germain per Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, punto fermo della squadra di Ancelotti.

L'exha conquistato l'interesse dei parigini grazie a prestazioni sempre al di sopra della sufficienza ed ora la società transalpina vorrebbe acquistarlo: per lui si è parlato di offerte milionarie, vicine agli ottanta milioni di euro: ultimissime sul mercato Napoli, clicca qui

Una cifra lontana dalla richiesta di De Laurentiis che per privarsi di Allan vorrebbe cento milioni, ma anche dal budget che il Psg avrebbe stanziato per il mese di gennaio: come riferisce 'Le Parisien', infatti, il direttore sportivo Antero Henrique avrebbe a disposizione trenta milioni per rinforzare la rosa di Tuchel nel mese di gennaio. Ovviamente una cifra che potrebbe aumentare nel caso di cessioni importanti.

