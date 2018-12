DIJON UFFICIALE DALL'OGLIO / 16 punti nelle prime 18 giornate e la squadra al terz'ultimo posto in piena lotta per non retrocedere. Il Dijon ha annunciato l'esonero dell'allenatore Olivier Dall'Oglio.

Per lui fatale la terza sconfitta consecutiva che ha relegato la squadra, appunto, al terz'ultimo posto in classifica. La panchina è stata affidata per il momento al viceallenatore David, in attesa che il club annunci un nuovo tecnico.