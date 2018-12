CALCIOMERCATO CAGLIARI BIRSA / Dopo aver chiuso il girone d'andata con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, la dirigenza del Cagliari vuole mettere a segno alcuni colpi di mercato da regalare a Rolando Maran in grado di aumentare ancora di più la qualità della rosa che può contare già sulla presenza di importanti elementi come Srna, Barella, Joao Pedro e Pavoletti. L'obiettivo principale è quello di cercare un sostituito all'infortunato Castro in grado di fare la sua parte sia sulla trequarti che in mediana: come riportato dal 'Corriere dello Sport', la pista più calda è quella che porta a Valter Birsa, vecchio pallino di Maran.

Calciomercato Cagliari, due le alternative allo sloveno. In difesa bloccato Walukievicz

Il costo dell'operazione si aggira sui 4/5 milioni di euro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

La dirigenza rossoblu valuta altri due profili. Il ds Carli coltiva il sogno di portare in Sardegna Roberto Soriano, finito ai margini del Torino e utilizzato con il contagocce da Mazzarri: il costo del cartellino è il doppio rispetto a quello di Birsa ma l'affare potrebbe concretizzarsi visto la volontà del giocatore di cambiare area anche se al momento il giocatore di proprietà del Villareal è vicinissimo al Bologna. Attenzione a Marco Mancosu, ex giovane promessa del vivaio rossoblù, ora simbolo del Lecce, che potrebbe tornare a casa. Intanto dal Pogon Szczecin è arrivato Sebastian Walukievicz, difensore classe 2000 che si aggregherà al resto della squadra nella prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui