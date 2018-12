CALCIOMERCATO MILAN COLPI CHAMPIONS / Il lungo vertice tra Gazidis e Gattuso ha confermato l'allenatore rossonero. La vittoria contro la Spal e il contestuale pareggio della Lazio contro il Torino ha riavvicinato la squadra milanese al quarto posto, imponendo alla dirigenza del Milan scelte precise sul mercato, seppur condizionate dalle decisioni dell'Uefa. Leonardo non perde di vista il giusto rapporto qualità/prezzo e sul suo taccuino figurano comunque nomi di caratura internazionale che potrebbero aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo Champions. CLICCA QUI per scoprire tutte le trattative rossonere.

Un centrocampista e una seconda punta sono le priorità individuate dai dirigenti.

In mediana il nome che va per la maggiore resta quello di, in scadenza a giugno e in cerca di uno svincolo anticipato dal. Le alternative rispondono ai nomi di Rodrigo Dourado seguito da Leonardo da tempi non sospetti . Per quanto riguarda l'attacco, in Italia piace Rodrigo, abile a giostrare sia come seconda punta, sia come esterno d'attacco. All'estero, oltre a(in prestito al Valencia dal Chelsea), occhio alle piste che conducono in Inghilterra, con il profilo diche stuzzica sicuramente di più rispetto a. I sogni in entrambi i ruoli, anche in ottica estiva, restano