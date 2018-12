Calciomercato Inter, accelarata importante per il Julio Cesar del futuro

p>CALCIOMERCATO INTER / Per tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa, l'è chiamata non solo ad acquistare due o tre top player in grado di aumentare il livello qualitativo della rosa, ma a cercare anche di anticipare la concorrenza sui migliori giovani che il palcoscenico mondiale è in grado di offrire in questo momento. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', continua la bagarre traper, talento classe '99 dellochesta provando a soffiare alla sua ex squadra: come anticipato da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera è in vantaggio, ma non è da escludere nei prossimi giorni un rilancio da parte dei nerazzurri. Il derby d'Italia potrebbe riproporsi anche per, centrocampista classe 2000 in forza alsoprannonimato 'nuovo Pirlo', è già stato convocato nella Nazionale maggiore da Roberto Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

La dirigenza nerazzurra si è mossa con assoluta decisione per prenotare Gabriel Brazao, portiere classe 2000 in forza al Cruzeiro. Considerato il possibile erede di Julio Cesar, Brazao si è messo in mostra nel Mondiale Under 17: la trattativa tra Inter e Cruzeiro per Brazao, come anticipato da Calciomercato.it, è in stato avanzato e, in attesa che il ragazzo prenda il passaporto comunitario (arriverà in estate), lo potrebbe girare in prestito a qualche club amico in attesa di affidargli la porta del futuro ora difesa da Handanovic. Da segnalare anche l'interesse nerazzurro per Tchouameni, diciottenne centrocampista centrale del Bordeaux. E' possibile che venga imbastito un affare con i 'Girondini' come già accaduto nel 2017 con Karamoh: servono 5-6 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui