CALCIOMERCATO MILAN MURIEL FIORENTINA / Luis Muriel è ormai pronto a tornare in Serie A: il duello tra Fiorentina e Milan sembrerebbe aver premiato i viola e in Spagna si parla già della data del suo sbarco in Italia. Mercoledì sarebbe il giorno giusto per rivedere l'attaccante colombiano di nuovo nel nostro paese dopo la parentesi al Siviglia.

Un ulteriore indizio sull'imminente chiusura dell'affare arriva dal centro sportivo della società andalusa: tutta la squadra di Pablosi è allenata questa mattina, ma l'exnon era presente insieme agli ax compagni. Al colombiano, riferisce 'El Desmarque', la società ha concesso un permesso visto l'addio ormai prossimo: tutti i colpi di gennaio, CLICCA QUI

L'affare con la Fiorentina, salvo sorprese con un nuovo controsorpasso dal Milan, è alle battute finale: Muriel sbarcherà in viola con la formula del prestito anche se il Siviglia insiste ancora per inserire nell'accordo anche un obbligo di riscatto.

