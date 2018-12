JUVENTUS BUFFON RONALDO / Gigi Buffon è tornato a parlare dell'addio alla Juventus.

In un'intervista al 'Corriere della Sera' l'attuale portiere delha raccontato la fine della sua avventura in bianconero e il rimpianto di non aver giocato con Cristiano: "Ho giocato con tanti campioni e mi sarebbe misurarmi giocare anche con lui. Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia mancanza: è una società che programma tutto così bene che difficilmente sbaglia i momenti delle scelte".

Juve e Psg potrebbero ora incrociarsi in Champions ma se un sfida nei prossimi turni sarebbe gradita a Buffon ("sarebbe bello e strano", "una rimpatriata"), la finale è una sorta di incubo: "Sarebbe complicato: vorrei avere la libertà di esultare pazzamente in caso di vittoria". Infine, sulla Nazionale: "Ho parlato con Mancini, non c'è bisogno di me".

