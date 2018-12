CALCIOMERCATO KOULIBALY NAPOLI / Un'offerta da 70 milioni di euro rifiutata in estate e che nel prossimo giugno potrebbe aumentare addirittura di 50 milioni. Kalidou Koulibaly è ormai oggetto del desiderio dei più grandi club europei.

Se a gennaio però il giocatore certamente non si muoverà da, non è detto che tra sei mesi possa accadere la stessa cosa.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato in estate un'offerta del Chelsea da 70 milioni di euro. Per convincere il club partenopeo potrebbero volercene 50 in più. Oltre ai 'Blues' anche il Barcellona e il Manchester United puntano fortemente al giocatore senegalese e in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria d'asta, con base attorno ai 120 milioni di euro. E in questo caso, nonostante per Ancelotti il giocatore sia indispensabile, non è detto che De Laurentiis possa dire nuovamente no, lasciando prevalere le logiche societarie.

