CALCIOMERCATO SERIE A MILAN NAPOLI HIGUAIN HYSAJ / Chiusa la prima parte di stagione, i club di Serie A si preparano al calciomercato invernale. La lunga pausa dal campionato (che riprenderà tra il 19 e il 20 gennaio) permette alle dirigenze di ragionare con più calma sulla validità delle rose costruite la scorsa estate. Tra calciatori deludenti o poco utilizzati finora, sono in tanti a rischiare la cessione nel primo mese del nuovo anno. Calciomercato.it fa il quadro sui principali movimenti in uscita delle big italiane: da Higuain a Hysaj passando per Schick, il punto sulle possibili cessioni di Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Milan e Roma nel mercato di gennaio 2019.

Calciomercato, da Higuain a Candreva: rischio cessioni per Juve, Milan e Inter

Molto movimentato si prevede il calciomercato Milan. Partendo dal reparto offensivo, il lungo digiuno di Higuain, colmato in parte nella recente sfida contro la Spal, ha alimentato le indiscrezioni su un clamoroso scambio con il Chelsea già a gennaio: il 'Pipita' da Sarri e Morata da Gattuso. Trattativa difficile (che richiederebbe anche l'assenso della Juve) e non ancora iniziata. A rischio addio c'è anche Calhanoglu, artefice di una stagione deludente e apprezzato dal Lipsia, che potrebbe presentare un'offerta importante per averlo sin da subito. Da valutare, infine, le posizioni di Montolivo e Bertolacci, più in basso nelle gerarchie del tecnico: per loro potrebbero aprirsi le porte di svariati club italiani. Spostandoci in casa Inter, invece, Candreva è l'indiziato principale alla partenza: su di lui Torino, Fiorentina e club inglesi (West Ham e Fulham tra le altre). Da non sottovalutare, nonostante il fresco rinnovo fino al 2020, l'addio di Miranda, che ha chiesto più spazio e ha estimatori in Spagna (Atletico Madrid su tutte) e in Brasile (Flamengo in pole).

Calciomercato, da Hysaj a Schick: le possibili cessioni di Napoli, Roma e Lazio

"A gennaio nessuna cessione e nessun acquisto". Carlo Ancelotti lo ha ripetuto in molteplici occasioni, ma il calciomercato Napoli, di fronte alle giuste offerte, valuterebbe la partenza di alcuni elementi: Rog e Diawara, tra i meno utilizzati a centrocampo, fanno gola a mezza Serie A, ma la vera cessione 'eccellente' potrebbe riguardare la difesa, dove Hysaj è entrato nuovamente nel mirino del Chelsea. Da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto, il terzino ha ormai perso il posto da titolarissimo; l'obiettivo dei 'Blues', che hanno già avuto contatti con gli azzurri, è di abbassare la cifra dei 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Più improbabile, inoltre, che arrivi nelle prossime settimane un'offerta del PSG per Allan da 100 milioni di euro, prezzo stabilito da De Laurentiis per la cessione. La Roma, invece, ragiona sul futuro di Schick, che potrebbe essere tra Serie A e Liga spagnola: nel torneo nostrano, Parma, Bologna e Sampdoria sono i club più interessati, mentre in Spagna restano valide le ipotesi Siviglia e Valladolid. Difficile una partenza a gennaio del deludente Pastore, mentre si vagliano le opzioni per Marcano, che piace in Liga (Villarreal, Siviglia e Valencia); spostandoci a centrocampo, il giovane Coric può partire in prestito: su di lui Chievo, Empoli, Fiorentina, Cagliari, Parma e Sassuolo. Bianda piace invece a Benevento, Crotone e Verona. Infine, tra le grandi squadre italiane, anche la Lazio medita alcune cessioni importanti: a centrocampo Murgia potrebbe lasciare in prestito, mentre in difesa potrebbero partire Bastos e Caceres. L'angolano ha offerte dal Portogallo e dalla Russia, per l'uruguagio c'è anche l’ipotesi Milan.

