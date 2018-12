CALCIOMERCATO INTER / Prima di confenzionare acquisti importanti nella sessione estiva di mercato, l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di mantenere intatto l'organico a disposizione di Luciano Spalletti. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per fare questo Ausilio e Marotta sono chiamati a riscattare Politano dal Sassuolo (20 milioni), Vrsaljko dall’Atletico (17,5) e Keita dal Monaco (34): il costo totale dell'operazione ammonta a 71,5 milioni di euro da investire subito dopo la fine del campionato ed entro fine giugno.

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio vogliono evitare il Cancelo-Bis

Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Tutti i giocatori, arrivati a Milano la scorsa estate in prestito oneroso con diritto di riscatto, hanno dimostrato di poter indossare la maglia nerazzurra. Su tutti Politano che non ha mai saltato nemmeno una partita in questa prima parte di stagione che si è chiusa con la trasferta vittoriosa di Empoli: match deciso proprio dalla rete di Keita, la quarta in campionato, abile a sfruttare l'assist di Vrsaljko che, seppur bersagliato da tanti infortuni, ha dimostrato di essere un importante rinforzo sull'out di destra. I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per sistemare i conti e per evitare di ripetere l'errore fatto nella scorsa estate con Cancelo. C'è poi da fare attenzione su possibili 'recompre' che potrebbero pesare ancora di più sul bilancio nerazzurro: per Radu (al Genoa) a giugno 2019 servono 12 milioni che diventano 16 nel 2020, per Odgaard (Sassuolo) servono 10 milioni nel 2019 o 15 nel 2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui