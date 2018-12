CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / La Juventus chiude le porte ad un possibile addio di Mehdi Benatia a gennaio. Già Massimiliano Allegri era stato molto chiaro sul futuro del marocchino, esprimendo la propria contrarietà ad una cessione.

Una partenza del giocatore sembra però davvero proprio poco probabile.

CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di mercato della Juventus

Nonostante le poche gare (complici anche alcuni infortuni) disputate in stagione, il difensore marocchino resterà in bianconero a gennaio, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport'. Il giocatore si trova bene a Torino, ma vorrebbe giocare con più continuità. Il club non vuole sentire però parlare di cessione: vuole avere riserve di alto livello per poter competere su tutti i fronti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui