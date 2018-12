CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE / Guarda al futuro la Lazio: Igli Tare ha messo gli occhi su Bobby Adekanye, 19enne esterno del Liverpool, in scadenza di contratto a giugno.

La trattativa tra il calciatore e la società biancoceleste è già avviata: come riferisce il 'Corriere dello Sport', la volontà del club capitolino è chiudere l'affare già a gennaio per battere la concorrenza: sul 19enne c'è, infatti, anche il. Al momento la Lazio offre un contratto di cinque anni, mentre Adekanye vorrebbe un accordo di durata minore e punta su un ingaggio elevato nonostante la giovane età. In questa stagione l'esterno nigeriano ha giocato nelle giovanili dei 'Reds': due le reti messe a segno in Youth League, di cui una contro il