CALCIOMERCATO FIORENTINA BOLOGNA BIGON CECCHERINI/ Con Sansone e Soriano ormai vicini a indossare la maglia rossoblù, il Bologna si prepara a lavorare su nuovi fronti per rafforzare la squadra e cercare la salvezza.

Servono però innesti anche in difesa e oltre alla pista, in uscita da, spuntano idee 'made in Italy'.

La prima, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', porta in casa Fiorentina e più precisamente a Federico Ceccherini, che con la maglia viola ha disputato solo quattro gare in stagione. Nelle ultime ore si è poi accesa una nuova idea: Zukanovic. Il difensore bosniaco è in uscita dal Genoa e potrebbe lasciare il club ligure. Per l'esterno invece restano vive le idee Barreca e Spinazzola, anche se la Juventus, con l'infortunio di Cuadrado, potrebbe decidere di non farlo partire.

