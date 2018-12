Calciomercato Milan, niente Muriel: virata sull'Udinese

CALCIOMERCATO MILAN UDINESE MURIEL DE PAUL / Milan alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

Svanito l'acquisto di(vicino alla), i rossoneri, riporta 'Tuttosport', per gennaio hanno virato su Rodrigodell', talento classe 1994 per il quale ci sono già stati alcuni contatti in autunno. Trattativa difficile considerando la centralità del calciatore nel progetto dei friulani, attualmente in lotta per non retrocedere.