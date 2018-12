CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Decisivo: Arek Milik si sta prendendo sulle spalle il Napoli a suon di gol. Dieci in campionato, una rete ogni 98 minuti circa: una media importante, una prolificità più alta persino di Ronaldo (1 gol ogni 117 minuti).

Un rendimento che ha spinto la società ha pensare al rinnovo di contratto: legato agli azzurri fino al 2021, l'attaccante polacco dopo due stagioni sfortunate, caratterizzate da due lunghi infortuni, sta trovando la continuità di rendimento che aveva dimostrato di poter tenere all'inizio della sua avventura italiana. Ecco allora che, come riferisce il 'Corriere dello Sport',e l'entourage del calciatore si sono dati appuntamento a febbraio, dopo il calciomercato di gennaio: per tutti i colpi del Napoli CLICCA QUI ! Sarà quello il momento di avviare la trattativa per il rinnovo del 23enne di Tychy che a furia di gol sta zittendo anche le voci sull'arrivo di un grande bomber in estate.

