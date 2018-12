Calciomercato Inter, Ausilio 'preannuncia' il colpo Kovacic

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO KOVACIC / L'Inter continua a monitorare Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea in prestito dal Real Madrid.

Ad ammettere l'interesse per il classe 1994, che vestì nerazzurro da gennaio 2013 all'estate del 2015, è stato il ds Piero: "E' uno di quei talenti del calcio di cui non puoi non innamorarti - le sue parole a 'Sky Sport' - C'è stato il pensiero di riprenderlo e non è escluso in futuro che possa tornare". L'eventuale acquisto di Kovavic, in effetti, non è così impossibile, considerando la prossima fuoriuscita dell'Inter dai paletti del Fair Play Finanziario.