CALCIOMERCATO INTER CAHILL / Il mercato di gennaio dell'Inter non prevede grandi colpi, salvo occasioni particolari. Qualcosa potrebbe essere fatta in difesa dove Miranda vuole più spazio e potrebbe andare via: una cessione che sarebbe avallata da Spalletti soltanto con l'arrivo di un calciatore in grado di sostituire il brasiliano non solo a livello numerico.

Nei giorni scorsi si era parlato di Cahill del Chelsea ma, riferisce il 'Corriere dello Sport', la dirigenza nerazzurra ha qualche dubbio sul centrale inglese fuori dal progetto tecnico di Sarri. Classe 1985, appena 7 presenze complessive in stagione, nello scorso campionato Cahill era perno della difesa di Conte e capitano della squadra.

