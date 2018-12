CALCIOMERCATO JUVENTUS PEPE / L'ottima stagione fin qui disputata con la maglia del Lilla ha permesso a Nicolas Pépé di rientrare nei radar delle migliori squadre europee. La Juventus lo segue con attenzione, così come le grandi d'Inghilterra, con Manchester City e Arsenal su tutte.

Il club transalpino non vorrebbe però cedere il calciatore ivoriano nella sessione di gennaio.

A proposito di un suo addio al Lilla, lo stesso Pépé si è chiaramente espresso alla 'Voix du Nord': "Una mia partenza a gennaio? No, a febbraio vestirò ancora questa maglia, come ha detto il presidente. Ho un contratto fino al 2022 e qui sto bene. Voglio aiutare il Lilla nella lotta per un posto in Europa. Sarebbe bello riuscire a qualificarsi ad una competizione europea". La Juventus e le big di Premier dovranno quindi aspettare l'estate.

