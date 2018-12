CALCIOMERCATO INTER BRAZAO / La trattativa Inter-Cruziero per Brazao, di cui ve ne abbiamo parlato ieri, è già in stato avanzato secondo quanto raccolto da Calciomercato.it. I due club potrebbero chiudere per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro.

I nerazzurri puntano a chiudere subito per anticipare la concorrenza, tesserando poi il giovanissimo portiere brasiliano - premiato come migliore nel suo ruolo aldello scorso anno e già convocato da Tite in Nazionale maggiore - a fine stagione, quandoavrà il passaporto comunitario, nello specifico portoghese. L'Inter avrebbe intenzione di girarlo poi in prestito, da capire se in Italia o in altri Paesi, si parla anche ina qualche club 'amico' per consentirgli di maturare esperienza nel calcio europeo prima dell'eventuale grande salto in nerazzurro.