CALCIOMERCATO MILAN GABBIADINI BOATENG / Con Luis Muriel ora più orientato al trasferimento alla Fiorentina, il Milan, che comunque non ha del tutto mollato la presa sul colombiano, si concentra su altre piste per rinforzare il pacchetto di attaccanti a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di mercato.

Una pista calda conduce a Manolo Gabbiadini del Southampton, per il quale ci sarebbe già stato un contatto, ma non mancano nomi alternativi. Tra le varie idee rossonere elencate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi spiccano infatti Marko Pjaca, che la Fiorentina potrebbe liberare proprio con l'arrivo di Muriel ma sarebbe una scommessa, Adem Ljajic (il quale però è al momento un titolare per il Besiktas) e soprattutto il grande ex Kevin-Prince Boateng. Al Milan era già tornato una volta ed al Sassuolo sta facendo bene. I rapporti tra le società sono buoni, dunque è un'ipotesi da non scartare.

