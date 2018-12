Calciomercato Juventus, Dybala all'Atletico Madrid: l'annuncio del presidente

CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID DYBALA / Enrique Cerezo ammette la sua preferenza per Paulo Dybala. Il presidente dell'Atletico Madrid, presentando l'attesa gara di Champions League contro la Juventus, ha parlato anche di calciomercato. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sulla tua squadra del cuore.

Stuzzicato sul suo giocatore preferito nella Juventus, Cerezo ha parlato senza mezzi termini: "Mi piace molto Dybala. Possibile affare in futuro? Non pensiamo a Dybala.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L’unico pensiero è recuperare al meglio Diego Costa per la doppia sfida contro la Juventus - le sue parole a 'Tuttosport' - Diego è importantissimo per noi e in queste partite si esalta. Cessione di? Mario è stato un giocatore magnifico anche per noi, se non ricordo male segnò 20 gol in quell’annata. Non lo abbiamo mandato via. La cessione è stata condivisa con lui". Infine, sull'eventuale scambio trae uno tra, Cerezo è stato lapidario: "Rispetto Chiellini e Bonucci, ma Godin non lo cambierei con nessuno. E’ il nostro leader".