Calciomercato Inter, agente Keita allo scoperto: l'annuncio sul riscatto

CALCIOMERCATO INTER AGENTE KEITA RISCATTO / Del riscatto sul campo di Keita Baldé ve ne avevamo già parlato: 4 gol e 3 assist con un minutaggio ridotto che lo portano ad essere, nei numeri, meglio dei titolari Politano e Perisic. Del riscatto del suo cartellino dal Monaco, che alle casse dell'Inter costerà altri 34 milioni di euro dopo averne sborsati 6 per il prestito, a parlarne è direttamente l'agente, Roberto Calenda, che a 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "C’erano altre squadre interessate, ma di fronte alla possibilità Inter, Keita non ha avuto dubbi. Ho l’impressione che non sarà un altro Cancelo.

L’Inter troverà il modo di riscattare il giocatore. C’è tempo fino a fine maggio. 40 milioni è una cifra che rientra nei parametri per un calciatore di quella età, con i numeri in termini di gol e assist nei piedi di Keita. Se fa quello che deve fare, non ci saranno dubbi sulla permanenza all’Inter". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Settimane decisive per il futuro di Keita, dunque. A metà febbraio, informa la 'Rosea', ci sarà un incontro tra le parti per fare il punto della situazione in vista dell'estate che per l'Inter coinciderà con molte scadenza importanti: via i paletti del settlement agreement, ma oltre Keita andranno riscattati Politano e Vrsaljko oltre ai giovani su cui i nerazzurri vantano un diritto di riacquisto, come Odgaard e Radu.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui