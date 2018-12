Calciomercato Juventus, due piste calde per Kean

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Considerato tra i migliori prospetti della sua età, Moise Kean cerca risposte sul suo futuro. L'attaccante classe 2000 della Juventus ha finora raccolto soltanto due presenze stagionali, fattore che non ha certo ridimensionato la sua considerazione in ambito di calciomercato: per gennaio, infatti, si medita un cessione in prestito, con due club in netto vantaggio sulla concorrenza.

Si tratta, riporta 'Tuttosport', di Bologna ed Ajax, alla ricerca di innesti per migliorare i loro reparti offensivi. I rossoblu navigano nelle zone basse della classifica e potrebbero valorizzare il giovane attaccante, mentre un eventuale affare con gli olandesi farebbe da preludio all'agognato arrivo in bianconero del difensore de Ligt. Altro club accostato di recente a Kean, infine, è il Marsiglia di Rudi Garcia.

