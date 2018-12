Calciomercato Roma, da Dendoncker a Pulgar: nel vivo la caccia al centrocampista

CALCIOMERCATO ROMA DENDONCKER PULGAR / Il tecnico Eusebio DiFrancesco ha espressamente chiesto rinforzi e la dirigenza della Roma sta accelerando per accontentare il suo allenatore andando a puntellare la rosa con innesti in diversi reparti.

Tra le priorità c'è sicuramente il centrocampo dove si stanno concentrando gli sforzi dei giallorossi che saluteranno il giovane Ante CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di mercato.

Se per Hector Herrera la pista è più percorribile in estate, va considerata invece calda l'ipotesi Julian Weigl che Monchi ha chiesto in prestito ed il BorussiaDortmund è interessato a non perderlo a titolo definitivo. Sempre in corsa, ma difficile da muovere a gennaio, il maliano Samassekou del Salisburgo, mentre il 'Corriere dello Sport' lancia anche l'ipotesi Leander Dendoncker, belga classe '95 che il Wolverhampton potrebbe cedere in prestito. Il fatto ambientamento di un giocatore proveniente dall'estero a stagione in corso, però, non va sottovalutato e per questo i vertici romanisti si sono mossi anche su Pulgar, al centro di una trattativa complicata per il rinnovo col Bologna. Più in ottica futura, invece, va registrato l'inserimento per l'ivoriano Hamed Traoré, classe 2000 dell'Empoli.

