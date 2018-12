Calciomercato Juventus, colpo Ramsey in chiusura: i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Stretta finale per Aaron Ramsey.

La, capolista in campionato e tra le favorite per la vittoria della, sta già programmando il mercato estivo, che prevede, a meno di sorprese, l'arrivo in bianconero del centrocampista gallese classe 1990: per lui pronto uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione (bonus compresi) per quattro anni. In scadenza con l'a fine stagione, Ramsey andrebbe a Torino a parametro zero. La fumata bianca sembra a un passo considerando un nuovo incontro tra le parti che, riporta 'Tuttosport', è dato quasi per imminente. Nonostante la concorrenza di, quindi, la Juve resta in pole forte di un progetto ormai riconosciuto anche in ambito internazionale.