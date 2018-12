CALCIOMERCATO MILAN MURIEL GABBIADINI / Dietrofront improvviso, proprio quando sembrava tutto ben avviato. Luis Muriel al Milan, un matrimonio che, contrariamente a quanto pensato fino al pomeriggio di ieri, non s'ha da fare. Le voci dalla Spagna di un accordo praticamente chiuso e poi la conferma importante di Gattuso in conferenza stampa avevano fatto pregustare il nuovo colpo rossonero dal Siviglia, ma poi il cambio di rotta: salvo colpi di scena, Muriel sarebbe intenzionato a mantenere la parola data alla Fiorentina con cui aveva trattato prima dell'inserimento milanista.

Calciomercato Milan, salta Muriel: c'è Gabbiadini

Tutto pronto per il ritorno in Serie A del colombiano, ma con la maglia viola. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di mercato

Saltato Muriel, dunque, il Milan si attiva subito su un nuovo fronte per regalare al tecnico Gennaro Gattuso un altro attaccante. La pista concreta, scrive 'La Gazzetta dello Sport', porta a Manolo Gabbiadini. Come raccontato da Calciomercato.it, Gabbiadini può lasciare il Southampton per 13/15 milioni di euro e piace anche a Bologna, la stessa Fiorentina, Betis e Spartak Mosca. Per Gattuso sarebbe un profilo gradito in quanto abile in più ruoli nel reparto offensivo ed un contatto tra le parti c'è già stato.

