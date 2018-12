CALCIOMERCATO INTER KROOS GODIN ICARDI / Parte con i botti il 2019 dell'Inter che, dopo una sessione di calciomercato di gennaio orientata alle occasioni ed agli innesti mirati senza grandi spese, programma un'estate libera dai paletti del settlement agreement in scadenza il 30 giugno e dunque con margini di manovra più ampi che, uniti alla riconferma in Champions League che i nerazzurri si augurano, consentono di sognare di livello molto alto. Ma non senza l'ombra di un sacrificio doloroso. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato Inter, non solo Modric: occhi su Kroos e Godin.

Da tenere d'occhio sarà l'asse con Madrid. Il 'Corriere dello Sport oggi in edicola fa infatti il punto sui piani per il nuovo anno spiegando come, in estate, un pensierino su Luka Modric sarà comunque fatto, ma la priorità del calciomercato Inter sarà la ricerca di un grande mediano con il tedesco Toni Kroos, compagno del croato al RealMadrid, che rappresenterebbe il profilo ideale per qualità, esperienza internazionale ed abitudine a vincere. La clausola da 300 milioni è ovviamente proibitiva, ma l'ex Bayern non è più certo di restare e in casa Real il nome di Mauro Icardi guadagna un gradimento sempre maggiore, soprattutto qualora dovesse partire Benzema. Un'eventuale trattativa per 'Maurito' sarebbe il tavolo perfetto per discutere anche di Kroos. Tra le altre ipotesi per il centrocampo resta vivo Sergej Milinkovic-Savic, ma prende quota Tanguy Ndombele del Lione.

Dall'altra parte di Madrid, invece, è Diego Godin il grande obiettivo: in scadenza di contratto a fine stagione, ha rifiutato per ora il rinnovo con l'Atletico ed il suo entourage lo sta offrendo con insistenza in Italia dove si profila un derby tra Milan e Inter, dopo che Marotta aveva già provato a portarlo alla Juve. L'uruguaiano vuole continuare a giocare la Champions ed in questo senso, al momento, la formazione nerazzurra sembra garantirgli maggiore sicurezza.

