CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID PIATEK / In Spagna si torna a parlare del possibile trasferimento di Mauro Icardi al Real Madrid... a gennaio! Stando a quanto scrive 'AS', dal momento che il Real di quest'anno è quello che ha segnato meno gol in campionato dalla stagione 2006/2007, i 'Blancos' sono vigili sul mercato alla ricerca di rinforzi in attacco.

Tra le soluzioni d'urgenza per il mercato invernale riportate dal quotidiano spagnolo spicca proprio il nome dell'attaccante argentino. Il capitano dell', però, è in buona compagnia: tra le altre opzioni in orbita Real Madrid ci sonodel Genoa,del Lipsia,del Tottenham edello Sporting Club de Portugal.