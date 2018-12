CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME / Christian Kouamé ha convinto anche Ancelotti. Come spiega 'Rai Sport', De Laurentiis ha avuto l'avallo da parte del suo tecnico per la punta del Genoa per il quale verrà fatto un tentativo già nella prossima finestra di calciomercato.

Nei prossimi giorni i ds delle rispettive squadre,, si incontreranno a Milano per imbastire una trattativa:valuta il ragazzo 20 milioni più bonus. Già allacciati i primi contatti anche con l'agente Michelangelocol quale è stata incassato il gradimento all'eventuale trasferimento. Su di lui c'è anche il, ma De Laurentiis ha intenzione di anticipare la concorrenza chiudendo l'affare già a gennaio per poi lasciare Kouamé in prestito al Genoa fino a fine stagione.