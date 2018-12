CALCIOMERCATO SAMPDORIA DODO / Il ritorno a 'casa' non è andato come sperato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il futuro dipotrebbe essere di nuovo alla: come spiega 'Sky Sport', il terzino brasiliano difficilmente verrà riscattato daldove è in prestito (c'è tempo fino a domani) ed a gennaio farà ritorno in blucerchiato. Poi verrà valutata la sua situazione: permanenza fino a giugno o nuova partenza in prestito.