CALCIOMERCATO JUVENTUS PAUL POGBA / Al termine della partita contro il Bournemouth, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba (da tempo nel mirino della Juventus) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sports'.

CLICCA QUA per restare sempre aggiornato sulle news di casa Juve.

Queste le sue parole sul cambio di allenatore (da Mourinho a Solskjaer): "Non so cosa è cambiato, forse è solo che adesso ci divertiamo. Siamo il Manchester United e dobbiamo lottare per il titolo. Tutti i giocatori hanno reagito. In campo ci divertiamo ed è quello che ci serviva. Giochiamo divertendoci, in campo ci aiutiamo e i risultati arrivano. E' diverso. Abbiamo vinco anche con l'allenatore precedente, ma è cambiato il modo di giocare. Siamo più offensivi quindi creiamo più occasioni. Giochiamo divertendoci. Vogliamo giocare all'attacco, l'allenatore vuole che attacchiamo ed è quello che in campo stiamo cercando di fare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui