CALCIOMERCATO BOLOGNA SORIANO SANSONE / Filippo Inzaghi lo aveva preannuciato: il Bologna a gennaio si rinforzerà. Ed i primi due arrivi sono stati praticamente già definiti: si tratta di Nicola Sansone e Roberto Soriano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come spiega 'Sky Sport', i felsinei hanno raggiunto l'accordo col(e il benestare delper il mediano) e la fumata bianca è dietro l'angolo. Per i due italiani ci sarà quindi la possibilità di riscattarsi in rossoblu.