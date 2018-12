CALCIOMERCATO JUVENTUS MARTIAL DE GEA / Il suo arrivo ha fatto tornare il sorriso a Manchester. Sponda United. Ole Gunner Solskjaer, tecnico ad interim dei 'Red Devils', oltre che risollevare le sorti sportive del club durante questo suo interregno cercherà anche risolvere alcuni casi spinosi: "Rinnovi Martial e De Gea? So che il club vuole che firmino perché sono giocatori di alta qualità.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dipende dai giocatori, ma quando sei allo United non c'è molta erba più verde dall'altra parte. Sei nel posto migliore. È il più grande club del mondo. Per quanto mi riguarda, voglio aiutare la società a convincere questi giocatori a restare. Se sei un giocatore del, penso che dovresti cogliere l’opportunità di rimanere qui e diventare parte della storia", ha spiegato l'allenatore ai microfoni di 'Sky Sports UK'. Entrambi in scadenza a giugno, De Gea è finito nel mirino della, così come Martial che piace anche all'