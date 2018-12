NAPOLI MAREK HAMSIK / Il centrocampista e capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo sito ufficiale: "Sono molto felice per i record che ho battuto e per essere entrato nella storia del Napoli. Per il 2019 mi auguro di godere di buona salute. Vorrei vincere un trofeo con questa maglia: siamo in corsa in campionato, in Coppa Italia e in Europa League".

Sul passaggio di consegne tra Sarri e Ancelotti ha detto: "Sono due fantastici allenatori. Mister Sarri ha fatto un ottimo lavoro. Per tre anni abbiamo giocato un bel calcio, L'Europa intera ha ammirato il nostro gioco. In estate sulla nostra panchina è arrivato Ancelotti, che ha già vinto molti trofei europei. Abbiamo cambiato il nostro modo di giocare, ma stiamo andando bene e stiamo ancora giocando un bel calcio".