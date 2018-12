CALCIOMERCATO INTER AUSILIO KLUIVERT / Continuano ad emergere estratti dell'intervista che Piero Ausilio ha concesso a 'Sky Sport'. Dopo aver parlato di vari temi, come Modric, Mourinho o dell'operazione Nainggolan-Zaniolo, il ds dell'Inter ha svelato un retroscena su un giocatore alla fine approdato in estate in Serie A: "A casa effettivamente ho qualche problema (ride, ndr) e lo sanno anche i protagonisti, lo sa Mino Raiola e anche Monchi.

Mio figlio per anni mi ha fatto una testa così per. Perché non l'ho preso? Forse perché altri ci hanno creduto di più. Le cose sono due: o è stato più bravo il mio collega della Roma oppure non mi sono fidato di mio figlio! Non saprei, era un giocatore che stimavo ma in quel momento ho pensato che forse all'Inter non avrebbe avuto lo spazio che merita un giovane come lui. Mio figlio gioca a livello amatoriale, ma gli piace vedere molte partite. Ogni tanto mi segnala qualche giovane ed un paio di nomi che mi ha fatto sono proprio di quei giocatori che ho in testa. Quindi meglio non far nomi…".