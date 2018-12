CALCIOMERCATO CHELSEA PULISIC / Continuano ad arrivare conferme sul futuro di Christian Pulisic a Londra. Nello specifico con la maglia del Chelsea, che avrebbe già raggiunto un accordo col Borussia Dortmund in vista della prossima estate.

A dare una conferma ulteriore a queste voci c'è la stories pubblicata da Eddie, ex attaccante statunitense che in estate ha lavorato a Orlando proprio col classe 1998: "Emozionato per te fratellino, grande trasferimento. Non vedo l'ora di vederti giocare con Hazard", il testo della stories pubblicata su 'Instagram', corredata da un fotomontaggio di Pulisic con metà maglia del Chelsea.