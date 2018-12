Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC RETROSCENA TARE / Il direttore sportivo dellaIgliha ricordato a 'Sky' il momento in cui, prima di approdare alla, è stato ad un passo dal vestire la maglia della(con tanto di tappa a Firenze): "In quei minuti io ero la persona più sicura del mondo. Sapevo che sarebbe venuto alla Lazio. Lui stesso la sera prima mi ha chiamato per dirmi di dover andare lì per rispetto del padre, ma che la scelta lui l'aveva già presa ed era la Lazio. Per questo gli sarò grato perché ci sono pochi giocatori che fanno una cosa del genere"