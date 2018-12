CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / La strada che porta a Cesc Fabregas si fa sempre più impervia per il Milan, nonostante Sarri abbia lanciato un chiaro segnale mandandolo in tribuna nella sfida contro il Crystal Palace.

Il regista spagnolo è sempre più lontano dale nelle ultime ore si è parlato di un inserimento deldi

Ma i 'Citizens' non sono gli unici rivali del 'Diavolo': come rivela la testata turca 'Skor Sozcu', il Fenerbahce è partito all'assalto per l'ex Barcellona. I gialloneri sono intenzionati a fare sul serio tanto che il patron, Ali Koç, si troverebbe già a Londra per alzare il pressing e trattare con la dirigenza inglese.

