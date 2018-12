Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO LAZIO DARMIAN ZAPPACOSTA / Laguarda in Inghilterra a caccia di rinforzi per le fasce a gennaio: stando a quanto riferito dal 'Daily Mirror', la società biancoceleste farà un tentativo per convincere ila cedere Matteoma, nell'eventualità in cui i 'Red Devils' non dovessero dare il via libera, il club capitolino virerebbe su Davidedel